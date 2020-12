La senadora Loeffler repitió que Trump ganó las elecciones durante el debate con el demócrata Warnock

Mientras en Georgia se preparan para votar en dos elecciones que decidirán el control del Senado en enero, los resultados del proceso que dio a Joe Biden como ganador de la presidencia siguen en polémica, pues la senadora Kelly Loeffler no admitió que Donald Trump perdió en su debate con el reverendo Raphael Warnock , su oponente por el escaño en la Cámara Alta.

Loeffler y su defensa a las acusaciones infundadas de Trump de fraude electoral

A Loeffler se le pidió repetidamente durante el debate que evaluara las afirmaciones falsas del presidente Donald Trump de que la elección fue manipulada y no respondió preguntas directamente en varias ocasiones.

La senadora de Georgia no dijo explícitamente que creía que las elecciones presidenciales estaban manipuladas cuando se le preguntó, pero sí dijo que "está muy claro que hubo problemas en esta elección".

Más adelante en el debate, Warnock le preguntó a Loeffler: "Sí o no, senadora Loeffler: ¿Donald Trump perdió las elecciones presidenciales?"

Loeffler no dio una respuesta directa, sino que se hizo eco de lo que había dicho antes al decir que "el presidente Trump tiene todo el derecho a utilizar todos los recursos legales disponibles".

"La gente no me pregunta sobre los tribunales y si deberíamos ampliar los tribunales. Sé que es una pregunta interesante para que la discutan las personas que están dentro de la circunvalación", dijo en respuesta. Cuando lo presionaron de nuevo, dijo: "Realmente no estoy concentrado en eso".