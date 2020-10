Georgia, antes fortín de los republicanos, ahora es uno de los estados indecisos en estas elecciones

National Public Radio (NPR) se ha dado a la tarea de entrevistar reporteros en estados en los cuales no se sabe qué pueda pasar en estas elecciones . En Atlanta , entrevistaron a Emma Hurt, de la estación Wabe.

"Perdue es conocido como un aliado cercano de Trump , por lo que tiene que caminar por una línea muy fina, tratando de conquistar un estado que se ha vuelto competitivo", comentó Hurt. "También tenemos esta salvaje contienda electoral especial. La senadora Kelly Loeffler , una republicana nombrada hace unos 10 meses. Y de acuerdo con la Constitución de Georgia, eso desencadena una elección especial que es libre para todos, por lo que no hay primarias de partido. Todos están en la misma boleta en noviembre"

"Estuve en una conferencia conservadora en Atlanta la semana pasada y mucha gente ni siquiera me dijo por quién estaban votando frente a sus amigos. Pero conocí a dos amigos que lo harían, y cada uno está votando por el otro candidato. Ambos son de Woodstock, que es una ciudad al norte de Atlanta. Y Katrina Singletary, se irá con Loeffler aunque también le gusta Collins", contó Hurt.

"Creo que Collins tiene un gran historial y creo que es un gran georgiano. Pero Nikki Haley y nuestro gobernador, Brian Kemp, me han pedido que le dé una oportunidad a Kelly, así que lo haré. Ella no me ha defraudado todavía, pero solo ha estado allí desde principios de año. Así que voy a estar ahí con Kelly. Le voy a dar la oportunidad de demostrar su valía", dijo Katrina Singletary a Hurt.