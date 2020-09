1,000 personas votaron dos veces en las primarias de Georgia, según la Secretaría de estado

Los votantes enviaron las boletas en ausencia y también votaron en persona, un problema que ocurrió en 100 condados de Georgia, y los funcionarios electorales no los detectaron a tiempo para evitar que se contabilizaran los segundos votos, anunció Raffensperger este martes durante una conferencia de prensa frente al Capitolio estatal.

“Un doble votante sabe exactamente lo que está haciendo, diluyendo los votos de todos y cada uno de los votantes que siguen la ley”, sostuvo Raffensperger. "Aquellos que toman la decisión de jugar con el sistema están violando la ley. Y como secretario de Estado, no lo toleraré".

Durante sus declaraciones no quedó claro si el resultado de alguna de las contiendas podría verse afectado como por esta situación.

Raffensperger mencionó que su oficina está trabajando con los funcionarios electorales del condado para garantizar que en las elecciones generales de noviembre no se presenten votos dobles.

El sistema está diseñado para evitar el doble voto, pero depende de los humanos: Raffensperger

Si la oficina electoral del condado confirma que se ha recibido una boleta de voto ausente, no se debe permitir que la persona vote en persona. Si no hay registro de que se haya recibido, el votante puede emitir su voto y se supone que la oficina electoral del condado cancelará la solicitud de boleta de voto ausente para que no sea contada cuando ingrese.