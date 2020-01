Denuncian que beneficiario del TPS está entre detenidos durante operativo de ICE

Noticias 34 Atlanta contactó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para confirmar el operativo, realizado sobre Singletree Place, en Norcross. El vocero de la agencia en Georgia no contestó a las peticiones de información.

"Me dijo que si él tenía TPS, y le dije que sí", explicó la hija de José Funes, uno de los detenidos en la operación. La mujer, quien prefirió no ser identificada, indicó que conversó con un agente federal por teléfono y que "me dijo que cómo podía tener TPS si el TPS ya estaba vencido, que lo habían cancelado".