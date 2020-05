"¿Cuál fue el problema con Ahmaud?”: expastor blanco corre sin camisa y simula robo de un TV, pero nadie lo nota

ATLANTA, Georgia. - Richard Demsick, un expastor blanco de Vero Beach en Florida, envió un mensaje de protesta a través de las redes sociales como forma de rechazo por el asesinato de Ahmaud Arbery, ocurrido en febrero pasado en un vecindario al sureste de Georgia.

Demsick, de 34 años, se grabó mientras corría con un televisor por las calles, a plena luz del día, como simulando un robo. En el video se le escucha decir que no importaba “lo que llevara puesto” o lo "sospechoso que se luciera", el solo hecho de ser blanco era suficiente para mantenerlo a salvo, dijo al Insider.

El pronunciamiento de Demsick surge a propósito de la muerte de Ahmaud Arbery tras un incidente en el que dos hombres blancos, identificados por las autoridades como Gregory McMichael, de 64 años, y su hijo, Travis McMichael, de 34, le dispararon mientras corría por un vecindario. Ambos fueron acusados de asesinato y agresión agravada y permanecen presos.

Los dos hombres dijeron a la policía que creían que Arbery era un ladrón.

Como parte del movimiento #IRunWithMaud, una protesta virtual en honor a lo que habría sido el cumpleaños número 26 de la víctima.

"Empecé a llorar cuando vi a este pobre joven corriendo, como lo he hecho miles de veces en mi vida", dijo el expastor al Insider.

Demsick dijo que pensó que "tal vez debería correr con un televisor para mostrar que ser una persona sospechosa no es suficiente para que te disparen... "A mí, por ser una persona blanca, algo así no me va a pasar". Entonces decidió correr 2.23 millas, con el televisor bajo el brazo, en su vecindario donde, en días previos, habían ocurrido una serie de robos.

"Está bien, lo he descubierto", dice en el video, “me puse el sombrero al revés, estoy sin camisa, como en un episodio de 'policías', estoy corriendo con un televisor, alguien me va a detener ahora seguro, porque si no, ¿cuál era el problema con Ahmaud?

Al cuestionarlo si en algún momento, mientras corría por las calles, alguien le preguntó qué estaba haciendo o trató de detenerlo, Demsick dijo a Univision que "sabía que nadie lo iba a parar" y que la gente solo le sonreía y lo saludaba con la mano. "Nunca tuve miedo", agregó, en referencia a que algo como lo que le pasó a Ahmaud Arbery pudiera ocurrirle.

"Me han amenazado algunos supremacistas blancos después de que los videos ganaron fama. Pero no estoy muy preocupado. Martin Lutherking murió por esto (una causa de derechos civiles), si lo mismo me pasara, me siento bien", agregó Demsick.

El video de protesta de Demsick publicado en Tik-Tok obtuvo más de un millón de reproducciones.

¿Qué se sabe del asesinato de Ahmaud Arbery?

23 de febrero de 2020

Ahmaud Arbery, un hombre afroamericano de 25 años que no portaba un arma, fue asesinado a tiros mientras trotaba en un vecindario a las afueras de Brunswick, Georgia, después de ser perseguido por dos hombres blancos en una camioneta. Ninguno de sus perseguidores, un padre y un hijo llamados Gregory y Travis McMichael, fueron arrestados o acusados de un delito hasta mayo, a pesar de que Gregory admitió ante la policía que Travis fue responsable del tiroteo.

5 de mayo de 2020

Una estación de radio publicó y posteriormente eliminó un video gráfico del incidente, filmado por un hombre que se unió a los McMichaels para perseguir a Arbery.

El video, que pronto se volvió viral, se puede ver a Arbery corriendo por la calle, cuando se encuentra con un camión parado en medio de la carretera.

Un hombre blanco está de pie junto a la puerta abierta del asiento del conductor, portando una pistola, y otro está de pie en la camioneta. Arbery intenta rodear el vehículo, luego lucha brevemente con uno de los hombres, antes de que se escuchen disparos. Después, cae de rodillas, herido de muerte.

7 de mayo de 2020

A dos meses del tiroteo, la Oficina de Investigación de Georgia anunció que Gregory y Travis McMichael fueron detenidos y acusados de asalto y asesinato con agravantes. Una declaración del GBI dice que “Gregory y Travis McMichael confrontaron a Arbery con dos armas de fuego, durante el enfrentamiento, Travis McMichael disparó y mató a Arbery".

10 de mayo de 2020

Un nuevo video sale a la luz pública, muestra a un hombre que parece ser Arbery en una casa en construcción minutos antes del tiroteo mortal.

En las imágenes de una cámara de vigilancia, un hombre afroamericano con una camiseta blanca camina hacia el sitio y es visto mirando a su alrededor durante unos minutos antes de salir y correr por la calle.

El fiscal general de Georgia solicitó al Departamento de Justicia de EEUU que llevara a cabo una investigación sobre cómo se manejó el caso.