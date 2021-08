CDC urge a embarazadas a vacunarse: futuras madres hispanas reaccionan

“En mi caso, mi doctora me lo recomendó, me recomendó venir a vacunarme y por supuesto saber que el CDC recomienda que las embarazadas nos vacunemos, me da mucha más seguridad, porque lo más importante es escuchar la opinión de los expertos”, dijo una joven madre, que prefirió proteger su identidad, al acudir a administrarse la segunda dosis de la vacuna.