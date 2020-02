Alcaldesa de Atlanta y gobierno de Trump chocan por envío de agentes fronterizos

"¿De qué se trata esta distracción?", cuestionó la funcionaria en entrevista con Noticias 34 Atlanta . "Queremos que la gente se sienta segura y bienvenida en nuestra ciudad y no ayuda que nuestros compañeros del gobierno federal estén haciendo esto casi imposible, incluso con sólo hablar de ejecutar este tipo de acciones en nuestras comunidades".

La semana pasada, The New York Times publicó que entre las ciudades incluidas en el despliegue estarían Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, Detroit, Newark y Nueva Jersey.