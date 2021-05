Acusan a una madre de matar a sus dos hijos en Arizona; ella sostiene que "escuchaba voces"

Tras el hallazgo y la entrevista



Yui Inoue, de 40 años, fue arrestada y ahora enfrenta cargos de homicidio en primer grado por la muerte de su hija Mía de 9 años y Kai de 7 años, ella dijo a la policía que no recordaba nada y no creía haber matado a sus propios hijos, pero que no se acordaba de nada.