La variante Delta del coronavirus se propaga tan fácilmente como la varicela, según los CDC

“Lo que sabíamos es que la vacuna era muy efectiva para prevenir eso, infección no te infectabas, no tenías el virus en la nariz con la variante Delta te infectas y lo puedes transmitir. Tan transmisible como si yo no estuviese vacunado” explicó el doctor Juan Gea-Banacloce del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.