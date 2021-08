Conoce y protege tus derechos laborales si trabajas al aire libre y bajo las altas temperaturas de Arizona

“Me han dicho las personas que he contratado que los patrones: no les dan agua, líquidos, no descansos, los traen de apúrense no se queden parados. Las temperaturas aquí son tremendas y yo que inicié desde abajo, se lo que es tomarse un descanso y como se necesita”, dijo Guillermo Molina, residente de Arizona que lleva 17 años trabajando en la construcción y jardinería.