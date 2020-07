Sube la temperatura en la disputa entre demócratas y republicanos por el segundo distrito de Arizona al Congreso

Kirkpatrick los lidera en recaudación de fondos

Kirkpatrick y Quilter se enfrentarán en la primaria demócrata

"Este distrito está lleno de energía, lleno de pasión, de interés, de profundo interés en estos temas. Pero no se refleja en lo que hace y dice nuestro liderazgo ”, dijo Quilter, a The Arizona Republic . Cita la lucha contra el cambio climático y la creación de una vía para la atención médica universal entre sus principales propuestas.

Quilter, un abogado hispanohablante, dijo que no está de acuerdo con la decisión de Kirkpatrick de aceptar donaciones de contratistas de defensa como Honeywell, Northrup Grumman y Raytheon, que han apoyado su campaña. El abogado dijo que no acepta donaciones de comités de acción política.

Kirkpatric y su adicción al alcoholismo

"Si bien lidiar con la adicción es uno de los desafíos más difíciles que he enfrentado, estoy orgullosa de haber enfrentado este reto", dijo Kirkpatrick en una declaración enviada a The Republic. "Aquellos que han luchado contra la adicción saben que la recuperación es un proceso de por vida. No siempre es fácil, pero es una elección y yo estoy comprometida con el proceso. He sido sincera y honesta con mis electores sobre esto y me siento contenta con su apoyo".