“Sobre mi cadáver”: sacerdote no le daría la comunión a Biden por apoyar el aborto

En unos de los clips que publicó se observa cómo defiende ante sus feligreses la postura provida y afirma que no le daría la comunión a Biden hasta que se arrepienta de apoyar el aborto públicamente.

“Incluso si eres proaborto, tus ideas no son bienvenidas aquí y no se les dará cuartel. Lo mismo con Joe Bien, es católico. Es un miembro de la familia, y si por alguna razón Joe Bien estuviera aquí en Buckeye un domingo para venir a misa, sus ideas no son bienvenidas aquí”, asentó.