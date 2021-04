Estos son los lugares que ofrecen alimentos gratis en Mesa, Tempe y Chandler

T.C.A.A.

2146 East Apache Blvd.

Tempe, AZ 85281

480-422-8922

Lunes, miércoles y viernes: 8 AM -11 AM

Martes: 8 AM -11 AM y 4:00 PM - 6:30 PM

Jueves 8 AM -11 AM y 4:00 PM - 6:30 PM

Para acceder a las cajas de alimentos traiga una identificación con foto y un comprobante de residencia en Tempe o Fountain Hills.