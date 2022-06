Encuentran a niño migrante de 5 años solo en la frontera y con un número telefónico escrito en su brazo

"Esto es posiblemente la cosa más insólita que me ha tocado vivir en todo el tiempo que llevo reportando sobre la inmigración. A este niño de 5 años lo encontró otra inmigrante en Mexicali, con un número de teléfono. La señora me lo trajo para entregarlo a inmigración. Un niño de 5 años botado en la frontera. No tengo palabras", comenta Espina en un video en sus redes sociales.