Ayuda durante la crisis del coronavirus: alimentos gratis para familias al sur de Arizona

MARANA: 11734 W. Grier Road ¿Que debo de llevar? Use una máscarilla y tener a la mano su identificación. ¿Tiene preguntas? Llame al (520) 682-3001 o visite communityfoodbank.org/Marana

Horarios: Lunes: 10AM a 1PM Martes: 2PM a 5 PM Miércoles: 10AM a 1PM Jueves: 10AM a 1PM Viernes: 10 AM a 1 PM El sábado, 9 de enero, el banco de comida estará abierto de 9AM a 11 AM.

GREEN VALLEY: 250 E. Continental Rd

Martes: 9 AM a 3PM

Miércoles: 9 AM a 12PM

Viernes: 9 AM a 12PM