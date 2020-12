Maestros de Arizona reaccionan al plan de vacunación contra el coronavirus

“El hecho que los maestros estén vacunados no quiere decir que se van a poder abrir todas las escuelas”, asegura Luis Valencia, maestro de primaria.

Morales y Valencia no son los únicos educadores que recibieron con sentimientos encontrados el anuncio del gobernador sobre la vacunación como medida para reabrir las escuelas.

“La vacuna para niños no sabremos cuando estará disponible porque eso está cambiando constantemente y tiene que ser aprobada”, dijo Jhoana Molina, vocera de Salud Pública del Condado Maricopa . “Los maestros porque son personas adultas, porque están rodeados de muchas personas sí califican. Los niños no les afecta tanto el coronavirus como a los adultos”.

“Sí me la pondría definitivamente, he leído bastante al respecto y me siento cómoda”, asegura Morales.