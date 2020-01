Puertorriqueños de Arizona se unen para apoyar a su isla

“Lo primero que me llegó a la mente es que mi gente, todavía no se sanan bien del huracán María e Irma, y ahora están en otra ”, dijo Zulema Rodríguez, quien esta recaudando fondos para ayudar.

“Esperamos verdad con María e Irma, esta vez no hay que esperar, no sabemos lo que viene. Dicen que, a lo mejor peor, dicen que a lo mejor no. No importa, yo se que en estos momentos hay gente que esta durmiendo afuera, hay gente que esta viviendo a María otra vez”, dijo Zulema Rodríguez.