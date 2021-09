Protesta en ambos lados del muro fronterizo en Arizona para pedir que se restablezca el asilo y termine el Título 42

Si su caso no es aprobado y usted no está en estatus legal de inmigración, emitiremos un Formulario I-862, Notificación de Comparecencia y enviaremos (o referiremos) su caso a un Juez de Inmigración en la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR,).

El juez de inmigración podría llevar a cabo una nueva vista (comúnmente conocida como “de novo”). Esto significa que el juez lleva a cabo una nueva vista y emite una decisión que es independiente de la decisión de USCIS. Si no tenemos jurisdicción sobre su caso, la Oficina de Asilo emitirá un Formulario I-863, Notificación de Referido a un Juez de Inmigración, para una vista sólo de asilo.