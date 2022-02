Las temperaturas rondarán los 70°F para este viernes en Phoenix y Tucson

La exposición de arte que llega al área de Scottsdale: Las esculturas de vidrio del artista Dale Chihuly se podrán apreciar en la ciudad de Scottsdale hasta el 19 de junio de 2022. “Chihuly in the Desert exhibe seis instalaciones de arte en Taliesin West colocadas dentro del edificio, en el césped, en el agua y emergiendo del desierto mismo”, se lee en el comunicado de prensa enviado a Univision Arizona. Para comprar boletos para “Chihuly in the Desert”, visite ChihulyintheDesert.org.