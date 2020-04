Organización busca ayudar a trabajadoras del hogar en Arizona que sufren por la crisis del coronavirus

A medida que se propaga el coronavirus , las trabajadoras domésticas dicen que quedarse en casa no es un lujo, y la triste realidad es que se ven afectadas económicamente.

“Tengo nueve años como trabajadora del hogar, limpiando casas. Prácticamente no quieren que hagamos nuestro servicio por que tienen miedo de que nosotros entremos a sus casas con el virus. Ya son tres semanas que no e estado trabajando”, dice Evelyn Alfaro, trabajadora doméstica afectada por el coronavirus. “No tenemos ese pago de beneficio de enfermedad, no tenemos las protecciones de salud y seguridad. Realmente es más difícil y complicado para nosotras”, comentó Alfaro, trabajadora doméstica.