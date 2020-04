Coronavirus: existe ayuda para los adultos mayores en la ciudad de Mesa

La Ciudad de Mesa se ha asociado con For Our City-Mesa para ayudar a encontrar personas mayores que necesiten ayuda con la entrega de alimentos, la recolección de recetas u otros suministros durante la pandemia del coronavirus .

"Me ofrecí como voluntario en un banco de alimentos y vi a muchas personas mayores, algunas con condiciones de salud subyacentes obvias, esperando en línea para comer", dijo el alcalde John Giles, a través de un comunicado de prensa. " Quería encontrar una manera de mantener a esas personas mayores seguras en casa y también conectarme con otras personas que de repente se encuentran necesitadas y solas", dijo Giles.

Paul Anderson, director de For Our City-Mesa, dice que tienen un excelente equipo de voluntarios listos para ayudar, pero lo que ahora necesitan es ayudar encontrar a las personas mayores que no tengan acceso a lo que necesitan a través de su familia, amigos, iglesia u otros medios.