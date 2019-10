Ignoró síntomas de cáncer y ahora su tratamiento es más agresivo

"Mi cáncer, si yo me hubiese hecho caso en octubre del año pasado, no se hubiese regado como se regó mi cáncer. Se me fue a las glándulas de mi brazo, el cáncer se me pasó en dos meses. Si yo hubiera atendido antes al doctor no me hubiese pasado, hubiera sido solo quitar esa parte del pecho y continuar, no hubiese hecho quimioterapia como estoy haciendo ahorita y radiación que es lo que me toca" dijo Pacheco.