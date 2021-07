Guatemalteco le recomendó su novia a un coyote y no supo más de ella

Lo último que supo de ella fue que cruzaría el 3 de marzo por Altar, Sonora. El guatemalteco le recomendó al guía que la llevara por un trayecto fácil. De acuerdo con la oficina del médico forense del condado Pima se han encontrado 135 cuerpos de inmigrantes que no han sido identificados. No hay cifras de desaparecidos porque no hay ninguna entidad que registre esos datos.