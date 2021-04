Aumentan los reportes de estafas a indocumentados recién llegados a Arizona

PHOENIX, Arizona. – Las estafas con los procesos de inmigración van en aumento y los practicantes falsos de los derechos de inmigración se aprovechan de los recién llegados, tal cómo es el caso de Rosa.

“Acabo de llegar de Venezuela. Hace días ICE me liberó junto a mi niña, ahora estoy aquí en Phoenix”, relata la señora Rosa quién espera una serie de audiencias en la corte, y mientras que llega la notificación del juez , busca un representante legal que la acompañe a la corte, pero casi es estafada.

“ Fui con una muchacha que es notaria, y le dije que me ayudara a buscar asesoría legal. Ella me dijo que podía ayudarme con mi caso migratorio, que iba a cobrarme $850, mis conocidos dijeron que no fuera con ella y fuera con un abogado”, asegura Rosa.

Por casos como los de Rosa, expertos en inmigración le piden a la comunidad tomar precauciones sobre posibles estafas.

“Un notario en los Estados Unidos, es muy diferente a los de nuestros países latinoamericanos. Las leyes aquí en Arizona prohíben, aunque tenga un poquito de conocimiento, que ofrezcan Asesoría legal, aquí en el estado, solo los abogados que están registrados en la barra de abogados pueden ofrecer asesoría”, señala Alberto Rodríguez, vocero de la Barra de Abogados de Arizona.

Por esa misma razón, aconsejan a las personas que no se queden calladas y reporten cualquier tipo de negligencia jurídica.

“Ponga una queja en contra de la persona que no es abogado que los está estafando o de los abogados que no les están haciendo el trabajo bien, les queremos asegurar, que ustedes no deben tener miedo si son indocumentados”, indica Rodríguez.





La importancia de la representación legal



El abogado de inmigración Ezequiel Hernández, explica porque se debe encontrar una buena representación legal en su intento de quedarse en el país.

“El proceso de asilo político, se maneja en la corte, ya después de que hallas entrado a los Estados Unidos y que puedas presentarle a un juez de inmigración la pauta de lo que estas diciendo, presentar las evidencias, esto lo hacen solo personas autorizadas para representarte ante una corte y usualmente es uno de los grandes desafíos de las personas el no poder tener uno abogado, porque no la encuentran o porque no pueden pagar un abogado, porque a diferencia de la ley criminal en Estados Unidos la constitución no te provee un abogado como lo hace con la ley criminal”, aclara el abogado Hernández.

Usted puede llame al siguiente número para hacer una queja de estafa: 602-340-7280.

Para obtener recursos y consultas gratuitas, llame durante al 602-340-7293 o visite la página azbar.org/lawday

Cargando Video... La Barra de Abogados de Arizona ofrece consultas legales gratuitas

