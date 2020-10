Casos de coronavirus en niños aumenta mientras más distritos escolares comienzan clases presenciales

“Yo sé que regresar a la escuela que es lo mejor para ellos, necesitan esa estructura, aprender en casa no es para todo estudiante, por esa parte me siento contenta, pero sí son sentimientos encontrados porque sabemos que el coronavirus sigue aquí”, dice Erika Mendoza, cuyos hijos regresan a clases presenciales en cuatro semanas.

“Un día una de mis hijas se quejó que tenía nauseas y me llamaron rápido, me dijeron que tenía que recoger a la niña y que yo tenía que dejarla en casa hasta que tuviese una prueba negativa de coronavirus o tenía que esperar diez días”, dice Borboa. “Yo sabía que mi hija no tenía el virus, pero la escuela reaccionó rápido y eso me hace sentir muy cómoda”.