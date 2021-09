“Con la vida no se juega, menos con la de nuestros hijos”: Esto debes saber si tu hijo lleva un asiento de seguridad

Katia Cárdenas es madre de familia y esto es algo que le preocupa constantemente, y a diario le pide al padre de sus hijos, que se asegure tener los asientos bien instalados. “Sí lo hace, pero a veces el no ataba correctamente, sino que él lo ponía de alguna manera que no era la correcta y tuve que decirle que por la niña teníamos que poner bien. Él me decía que no pasaba nada, que yo era muy exagerada, pero le dije que con la vida no se juega, menos con la de nuestros hijos”, dijo la señora Cárdenas.