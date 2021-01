Arranca vacunación contra el coronavirus del grupo 1B en Maricopa

“Empezaremos a trabajar con socios con las escuelas, con los centros de cuidado infantil, con los centros de salud y algunas farmacias para que ellos puedan vacunar a las personas de la tercera edad personas de 75 años o mayores , y así no solo dependamos de los puntos de distribución que tenemos en este momento”, dijo Molina. “Cuando lleguen más vacunas de Moderna, vamos a poder ofrecerlas a las oficinas médicas para que puedan proveerlas a los pacientes”.

“No podemos comenzar a hacer las citas ahora porque esas ya están tomadas con los puntos de distribución con el personal médico en la fase 1A, y que continúa con la segunda dosis”, explica la vocera de Salud Pública. “Entendemos que no todos saben manejar el internet por eso estamos trabajando con socios, para que ellos mismos puedan hacer la cita con aquellas personas que no se sientan cómodas usando una página por internet o que el inglés no sea su primer idioma”.