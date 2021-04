Aprueban $2.5 millones de fondos federales para apoyar el programa de mentorías para maestros en Arizona

La superintendente estatal Kathy Hoffman y el Departamento de Educación de Arizona anunciaron el jueves 15 de abril que se han aprobado $ 2.5 millones para el K12 Center’s Arizona New Teacher Support Program; el cual proporciona mentores de instrucción capacitados para nuevos maestros durante sus primeros tres años en el aula.

"Los estudiantes de Arizona han pagado el precio de nuestra crisis de escasez de maestros, no porque carecemos de talento, sino porque demasiados maestros excepcionales se han agotado debido a las aulas superpobladas, los salarios no competitivos y la falta de recursos esenciales", dijo la superintendente Hoffman, mediante un comunicado de prense. “Algunas de las mejores inversiones que podemos hacer para resolver nuestra escasez de maestros se encuentran en estrategias comprobadas de reclutamiento y retención, como los programas de tutoría. Me complace asociarme con el Arizona K12 Center para que puedan ampliar la capacidad a más distritos, incluidos los distritos rurales y remotos " agregó.