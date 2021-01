Andy Biggs pide renuncia de la líder republicana Liz Cheney por apoyar el juicio político a Trump

Videos vinculan al congresista de Arizona Andy Biggs con la organización de la protesta " Stop the Steal " del 6 de enero que terminó en una insurrección. Biggs promueve no usar mascarillas para disminuir la propagación del coronavirus y además pide la renuncia de líderes de su partido que apoyan la destitución del presidente Trump por incitar los hechos violentos.

"No creo que ella deba ser más la presidenta de la conferencia republicana", dijo Biggs a Fox News , quien dirige el Grupo Conservador por la Libertad de la Cámara. "La realidad es que ella no representa a la conferencia. No representa los ideales republicanos".

Videos vinculan a Biggs con la organización de protesta del 6 de enero

"No tengo ninguna duda de que había gente de Trump enojada que había entrado. Y luego había otras personas que definitivamente no eran personas de Trump", dijo Biggs en el 1030 KVOI AM de Tucson. "Probablemente tuviste algunos insurgentes, ya sabes, algunos tipos antifa o BLM ... no lo sabemos".