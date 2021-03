La ciudad fronteriza de Gila Bend declara estado de emergencia para atender la llegada de cientos de inmigrantes

Declaro el estado de emergencia para obtener los recursos necesarios para manejar a las personas que la Patrulla Fronteriza está dejando aquí en Gila Bend. Anoche nos dejaron 16 y no pude conseguir transporte para ellos a los refugios en Phoenix. T uve que pedir prestadas dos camionetas y transportarlas yo mismo, de lo contrario se habrían quedado en un parque sin comida ni refugio. Gila Bend es una comunidad del 2000 con recursos muy limitados. Necesito ayuda del gobierno federal, estatal o del condado.

Esta es una noticia en desarrollo

Menores no acompañados en la frontera de Arizona



Autoridades fronterizas dicen que en las últimas semanas se han entregado un promedio de 337 menores no acompañados cada día, mientras la Casa Blanca insiste que no es una crisis a pesar de que aquí en Arizona los centros de detención ya no tienen cupo.