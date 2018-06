"Aún no termino de reparar mi casa": damnificados nueve meses después del huracán Harvey

Nueve meses después de las inundaciones , Rivier aún no termina las reparaciones en su casa. “Ahí vamos, arreglándola despacito porque la ayuda que nos dieron fue muy poca y pues estamos (pagando) nosotros los gastos para terminarla de reparar”, dijo a Univision Noticias.

Aunque ahora ya cuenta con un seguro de inundaciones, el mexicano reza para que este año no ocurra un evento de lluvias que vuelva a inundar el vecindario porque su hogar apenas está a medio arreglar.

La situación de Rivier no es aislada. En este este sector de la ciudad , donde un 67% de los residentes son afroestadounidenses y un 30% son hispanos, con un ingreso promedio de 23,000 dólares al año, muchas viviendas siguen en proceso de reparación o reconstrucción y otras cuantas están abandonadas.

Parte del rezago en el proceso de recuperación en esta comunidad, y en otros barrios donde los residentes tienen bajos ingresos, se debe a que los damnificados no recibieron ayuda financiera de FEMA o si recibieron algo fue muy poco.

Una investigación periodística del portal noticioso Politico reveló que FEMA les negó a muchas familias en Kashmere Gardens sus solicitudes de fondos porque no tenían seguro de inundación para sus propiedades. Este vecindario está ubicado en zona inundable y por ley los residentes deben tener un seguro, pero muchos dijeron desconocer la medida.

Algunos otros residentes, que batallan con problemas de idioma o no tienen experiencia con los trámites de la agencia federal, simplemente no pudieron lidiar con los complicados procesos y se dieron por vencidos. También hubo unos pocos que, aunque recibieron ayuda de FEMA, fueron víctimas de contratistas malintencionados que tomaron su dinero y no hicieron las reparaciones.