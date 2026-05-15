Sagitario Sagitario, horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026: suelta expectativas, abraza tu ritmo Conéctate con la naturaleza realizando una caminata al aire libre, permitiendo que el ambiente te renueve y te inspire a dejar ir lo que ya no necesitas en tu vida.

La poderosa Luna Llena en Escorpio te invita a sanar y reflexionar, despojándote de lo que ya no sirve para dar paso a nuevas energías vitales; aprovecha este místico momento para conectar con tu ser interior y ordenar tu espacio, pues cada cambio exterior elaborará un nuevo paisaje en tu alma.

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La Luna Llena de hoy activa tu caudal espiritual, Sagitario. Es un momento especialmente sanador para ti. Aprovecha la ocasión para ordenar tu casa o tu espacio de trabajo, ya que esto no solo despejará tu entorno, sino que también te conectará con recursos de bienestar.

Regálate un tiempo en tu rutina para atender tu mundo interior. La conexión contigo mismo es esencial para restablecer tu salud emocional y espiritual. Medita, reflexiona y busca lo que realmente te llena.

Recuerda que cuidar de tu espacio es cuidar de ti. Al hacerlo, abrirás las puertas a nuevas energías que te acompañarán en tu camino.

Tu número de la suerte es el 10 y el color morado te ayudará a atraer serenidad y claridad.

Y para los próximos días.. Esta semana, Sagitario experimentará cambios en relaciones, nuevas conexiones culturales y comunicativas y un viaje de descubrimiento significativo.

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