Sagitario Sagitario, horóscopo del viernes 8 de mayo de 2026: respira, establece límites amorosos Dedica tiempo a tu bienestar emocional y permite que la sanación fluya a través de ti, creando un espacio de reflexión y conexión con la naturaleza.

Video Conversando con Zellagro: el concepto de belleza según tu signo zodiacal

La mística energía de la Luna Llena en Escorpio invita a la sanación emocional y la introspección, recordándote que es tiempo de soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo; organiza tu entorno y déjate envolver por la serenidad de la naturaleza mientras te reconectas con tu esencia más profunda.

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

PUBLICIDAD

Querido Sagitario, esta Luna Llena ilumina tu ser interior y te invita a cuidar de tu mundo emocional. La sanación espiritual será un tema central hoy. Aprovecha este momento para ordenar tu espacio físico, ya que un entorno limpio y organizado traerá claridad a tu mente y espíritu.

Dedica tiempo a practicar la introspección. Un simple paseo por el parque puede ser revitalizante, conectándote con la energía de la naturaleza y permitiendo que esta transformación fluya a través de ti. Escucha tus pensamientos y permite que surjan nuevas ideas que te guíen.

La atención a tu bienestar emocional es crucial en este tiempo. Crea un espacio en tu rutina donde puedas reflexionar y meditar. Esto te ayudará a restablecer tu equilibrio interno y a conectarte con tu esencia más profunda.

Recuerda que cuidar de ti mismo es una prioridad. Este es un momento para sanar y revitalizarte, así que permítete disfrutar de la serenidad que te ofrece la naturaleza.

Y para los próximos días.. Revolución en tus vínculos personales, nuevas dinámicas, enriquecimiento cultural, explorar conexiones significativas, aprendizaje y crecimiento en el amor.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.