Sagitario Sagitario, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: elige siempre tu bienestar ahora Dedica unos minutos a la meditación o a la escritura en un diario, enfocándote en lo que deseas dejar atrás y en las nuevas energías que quieres atraer a tu vida. Esto te ayudará a clarificar tus pensamientos y a reconectar con tu esencia.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

La poderosa Luna Llena en Escorpio te invita a una profunda transformación espiritual, permitiéndote liberar lo que ya no sirve y abrir espacio para una energía revitalizante; un momento ideal para conectar contigo mismo, cuidar tu mundo interior y dejar que la intuición te guíe hacia un bienestar pleno.

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Sagitario, la Luna Llena de hoy potencia tu caudal espiritual, convirtiéndolo en un recurso sanador. Aprovecha este tiempo para ordenar tu espacio, ya que un entorno despejado te permitirá conectar con un bienestar interior profundo.

Dedica algunos momentos de tu rutina a reflexionar y cuidar de tu mundo interior. La meditación o un simple paseo al aire libre pueden ser actividades revitalizantes que te restablecerán emocional y espiritualmente.

Recuerda que tu salud emocional es tan importante como tu salud física. Escucha a tu cuerpo y dale el espacio que necesita para sanar y florecer. La conexión contigo mismo te permitirá enfrentar la vida con mayor claridad.

Hoy es un buen día para buscar formas de nutrir tu esencia y restaurar tus energías. Permítete ser guiado por tu intuición y busca la paz en cada rincón de tu ser.

Y para los próximos días.. Revolución en relaciones personales, apertura a nuevas conexiones, riqueza cultural y perspectivas renovadas. Aprovecha el cambio y aprende.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.