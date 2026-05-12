Sagitario

Sagitario, horóscopo del martes 12 de mayo de 2026: suelta, sana y renace hoy

Tu bienestar es prioridad; aprovecha la energía de la Luna Llena para soltar lo que no te sirve y abrirte a nuevas experiencias que te llenen de alegría.

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En esta poderosa Luna Llena en Escorpio, sumérgete en la energía de transformación que ofrece el universo, permitiéndote soltar lastres del pasado y abrazar nuevas experiencias que nutran tu alma, mientras ordenas tu espacio personal para conectar con tu bienestar emocional y espiritual en este ciclo vital de renacimiento.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Sagitario, hoy tu caudal espiritual se convierte en una fuente de sanación. Aprovecha esta energía para ordenar tu espacio personal, tanto en casa como en el trabajo. Un entorno despejado te ayudará a conectarte con tu bienestar interior.

Dedica tiempo a ti mismo; es fundamental que te regales momentos de introspección y reflexión. Conectar con tu mundo interior te permitirá restablecer tu salud emocional y espiritual.

La Luna Llena te brinda la oportunidad de dejar atrás lo que ya no te sirve. Permítete soltar ese peso y abrirte a nuevas experiencias que te llenen de alegría.

Hoy, más que nunca, recuerda que tu bienestar es una prioridad. Cuida de ti y busca la paz que mereces en cada rincón de tu vida.

  • Y para los próximos días.. Esta semana, Sagitario experimentará cambios en relaciones, nuevas conexiones culturales y comunicativas y un viaje de descubrimiento significativo.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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