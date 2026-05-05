Sagitario Sagitario, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: transforma la agitación en claridad Bajo la influencia de Urano, es un día para renovar tu energía y dar el paso hacia tus deseos, pero recuerda mantener la calma ante la exaltación.

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Bajo el influjo de Urano y la Luna en Sagitario, se cierne una inquietante oleada de creatividad que te incita a explorar nuevas conexiones sociales; no temas la exaltación del momento, pues en cada diálogo y encuentro fresco hay un destello de amor y curiosidad esperando ser descubierto.

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Sagitario , esta es tu predicción de hoy: Bajo la influencia de Urano, el catalizador de la creatividad y la originalidad, tendrás una renovación en tu vida. Esta revolución también puede estimular tu sistema nervioso, generando un estado de exaltación, pero no te pongas tan ansioso. Aprovecha el impulso hacer realidad tus anhelos.

Y para los próximos días.. Será un período óptimo para que te ocupes de tu salud y bienestar físico, así que aprovecha para hacerte chequeos de rutina y visitar a tu médico de cabecera. En el trabajo pueden surgir nuevas funciones o llegar nuevos compañeros. Acompaña bien un arroz con especias.

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