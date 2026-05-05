Sagitario

Sagitario, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: transforma la agitación en claridad

Bajo la influencia de Urano, es un día para renovar tu energía y dar el paso hacia tus deseos, pero recuerda mantener la calma ante la exaltación.

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Video Conversando con Zellagro: las energías sutiles

Bajo el influjo de Urano y la Luna en Sagitario, se cierne una inquietante oleada de creatividad que te incita a explorar nuevas conexiones sociales; no temas la exaltación del momento, pues en cada diálogo y encuentro fresco hay un destello de amor y curiosidad esperando ser descubierto.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Sagitario, esta es tu predicción de hoy: Bajo la influencia de Urano, el catalizador de la creatividad y la originalidad, tendrás una renovación en tu vida. Esta revolución también puede estimular tu sistema nervioso, generando un estado de exaltación, pero no te pongas tan ansioso. Aprovecha el impulso hacer realidad tus anhelos.

  • Y para los próximos días.. Será un período óptimo para que te ocupes de tu salud y bienestar físico, así que aprovecha para hacerte chequeos de rutina y visitar a tu médico de cabecera. En el trabajo pueden surgir nuevas funciones o llegar nuevos compañeros. Acompaña bien un arroz con especias.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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