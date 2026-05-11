Sagitario Sagitario, horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026: suelta y avanza hacia lo nuevo Conectar con tu mundo interior y liberar cargas emocionales te acercará a la paz y al bienestar que mereces en cada rincón de tu vida.

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El caudal espiritual se transforma en sanación con la Luna Llena en Escorpio, instándote a soltar lastres y abrirte a nuevas experiencias; este momento místico del Vesak te invita a cuidar de tu bienestar interior y a buscar la paz que mereces en cada rincón de tu vida.

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Sagitario, hoy tu caudal espiritual se convierte en una fuente de sanación. Aprovecha esta energía para ordenar tu espacio personal, tanto en casa como en el trabajo. Un entorno despejado te ayudará a conectarte con tu bienestar interior.

Dedica tiempo a ti mismo; es fundamental que te regales momentos de introspección y reflexión. Conectar con tu mundo interior te permitirá restablecer tu salud emocional y espiritual.

La Luna Llena te brinda la oportunidad de dejar atrás lo que ya no te sirve. Permítete soltar ese peso y abrirte a nuevas experiencias que te llenen de alegría.

Hoy, más que nunca, recuerda que tu bienestar es una prioridad. Cuida de ti y busca la paz que mereces en cada rincón de tu vida.

Y para los próximos días.. Revolución en vínculos personales, evolución en relaciones significativas, nuevas perspectivas de vida, apertura a experiencias enriquecedoras y aprendizaje.

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