Sagitario Sagitario, horóscopo del sábado 16 de mayo de 2026: respira, suelta y transforma tu vida Dedica un tiempo a ordenar tu espacio personal, deshaciéndote de lo que ya no utilizas y así crear un ambiente que te inspire y te ayude a conectar con tu bienestar interior.

En esta Luna Llena, la energía de los astros te invita a liberar lo que no te sirve y a reorganizar tu espacio, permitiéndote conectar con tu bienestar interior y sanar; la confrontación lunar con Plutón plantea un intenso cuestionamiento sobre lo que valoras, instándote a soltar cargas y a renovar tu perspectiva.

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Querido Sagitario, en esta Luna Llena, tu caudal espiritual se vuelve especialmente sanador. Es el momento de ordenar tu casa o espacio de trabajo, ya que esto no solo despeja el entorno, sino que también te conecta con recursos de bienestar interior.

Dedica tiempo a atender tu mundo emocional y espiritual. Regálate momentos de reflexión y conexión contigo mismo. Este autocuidado será fundamental para restablecer tu salud emocional y espiritual, permitiéndote avanzar con claridad.

Al limpiar y organizar tu espacio, liberarás energías negativas que pueden estar afectando tu bienestar. Asegúrate de rodearte de cosas que te inspiren y te eleven, creando un entorno que fomente tu creatividad y paz interior.

Así que, querido Sagitario, aprovecha esta energía lunar para restaurar tu armonía interior. El bienestar comienza desde adentro y se refleja en el exterior, así que cuida de ti mismo y verás cómo el universo responde con bondad.

Y para los próximos días.. Esta semana, Sagitario experimentará cambios en relaciones, nuevas conexiones culturales y comunicativas y un viaje de descubrimiento significativo.

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