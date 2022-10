¿Cómo funciona el Karma? ¿Es lo mismo que el destino?

Tamnbién existen las circunstancias. Digamos en una playa nudista, puedes andar desnudo, pero si lo haces en plena calle te buscas un problema. Vemos que no se trata en sí de estar o no con ropa, sino de las circunstancias. Lo que en un país es correcto en otros no, y ahí surgen los errores y falta de comunicación pensando que estás haciendo algo "malo" cuando para ti no lo es, y viceversa.