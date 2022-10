Aprende a protegerte de la envidia con ayuda de tu signo zodiacal

Por ejemplo, sin venir al caso, te preguntarán qué opinas de tal persona o de tal cosa, con la idea ya preconcebida de ir luego a la otra persona para decir “fulano me dijo esto de ti, o piensa así de ti” ¿La recomendación? Controlar la lengua, no contarles nada persona, ni íntimo y mucho menos confesiones o confidencias, pero sin levantar sospechas, o sea sin dar a entender que no les dices porque no confía en ellos. De esa manera no les provocarás ni tendrán municiones para perjudicarte.