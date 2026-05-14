Escorpión

Escorpión, horóscopo del jueves 14 de mayo de 2026: confía y suelta lo que pesa

Canaliza tu poder interior con responsabilidad y paciencia; confía en tu instinto y permite que las cosas fluyan para manifestar tus sueños y deseos más profundos.

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Bajo la poderosa Luna Llena que emana la energía transformadora de Escorpio, se presenta un momento propicio para soltar lo que ya no sirve y dar paso a un nuevo ciclo lleno de posibilidades, donde tu magnetismo personal puede atraer lo que verdaderamente desea tu alma.

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Querido Escorpio, bajo esta Luna Llena, tu poder y magnetismo se intensifican notablemente. Este es un momento para canalizar esa energía transformadora de manera positiva. Recuerda que tu fuerza puede ser una herramienta poderosa si la utilizas con responsabilidad y respeto hacia los demás.

Alguien muy especial puede acercarse a ti, ofreciéndote un complemento que enriquecerá tu vida. Es fundamental que confíes en tu instinto al elegir con quién compartir tus deseos y ambiciones. Escucha tu voz interior, ya que te guiará en la dirección correcta.

Este es un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseas en tus relaciones y proyectos personales. No te apresures; permite que las cosas fluyan y se desarrollen con naturalidad. La paciencia será tu aliada en esta etapa de transformación.

Recuerda que cada paso que des debe ser en armonía con tus valores y principios. Este viaje es tuyo y tú eres el arquitecto de tu destino. Aprovecha este momento para manifestar todo lo que has estado soñando.

  • Y para los próximos días.. Dinero inesperado y transformación personal marcarán la semana de Escorpión. Explora tu sexualidad y deja atrás limitaciones.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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