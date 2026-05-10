Escorpión

Escorpión, horóscopo del domingo 10 de mayo de 2026: el no también es amor

Dedica un tiempo a meditar en un lugar tranquilo, permitiendo que tus pensamientos fluyan libremente; así podrás descubrir nuevas ideas y oportunidades que te impulsen hacia adelante.

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Video Conversando con Zellagro: las percepciones extrasensoriales

Bajo la mística luz de la Luna Llena en Escorpio, un poder transformador despierta en ti; canaliza esta energía auténtica y abierta hacia nuevas oportunidades, permitiendo que la intuición guíe tus elecciones, mientras sueltas lo que ya no te sirve y abrazas el potencial que el universo pone a tu alcance.

Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Scorpio, bajo la influencia de esta Luna Llena, tu poder y magnetismo se incrementan notablemente. Es importante que canalices esta energía de forma positiva; transforma lo que necesites sin causar daño a otros. Esta será la clave para tu crecimiento personal.

Hoy, alguien cercano podría ofrecerte un complemento que te ayude a alcanzar tus metas. Confía en tu instinto al elegir con quién compartir tus deseos y ambiciones, ya que tu intuición estará muy despierta en este momento.

No temas mostrarte tal cual eres; tu autenticidad atraerá a las personas adecuadas a tu vida. Abre tu corazón y comparte tus proyectos personales, pues esto puede llevarte a nuevas oportunidades.

Recuerda que el poder que sientes también puede ser una responsabilidad. Usa tu energía de manera consciente y verás cómo las cosas fluyen a tu favor.

  • Y para los próximos días.. Esta semana, Escorpio experimenta cambios financieros y personales, renovando deseos y abrazando transformaciones. Confía en tu poder interior y explora lo desconocido.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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