Escorpión Escorpión, horóscopo del viernes 8 de mayo de 2026: renace y atrae lo que nutre Aprovecha la energía transformadora de la Luna Llena para canalizar tu magnetismo personal hacia conexiones significativas y cambios positivos en tu vida.

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La poderosa energía de la Luna Llena en Escorpio te impulsa a transformar tu vida, liberándote de lo que ya no sirve y abriendo la puerta a nuevas posibilidades, mientras el universo te invita a canalizar tu magnetismo personal hacia conexiones significativas y cambios positivos que resuenen con tu esencia más auténtica.

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Querido Escorpio, la energía de esta Luna Llena potencia tu magnetismo personal. Sientes un incremento en tu poder interno, lo que te brinda la oportunidad de transformar aspectos de tu vida que no te satisfacen. Canaliza esta fuerza de manera positiva y creativa, siempre considerando el bienestar de los demás.

Es un buen momento para establecer conexiones significativas. Alguien en tu entorno puede convertirse en un complemento perfecto para tus ambiciones y deseos. Confía en tu instinto y elige cuidadosamente a las personas con las que compartas tus planes y objetivos.

La transformación no siempre es fácil, pero recuerda que está en tus manos hacerlo con compasión y respeto. Este es un tiempo para liberarte de lo que ya no sirve y abrirte a nuevas posibilidades. Deja que la energía de la Luna te guíe hacia un futuro brillante.

Recuerda, querido Escorpio, que el poder que llevas dentro es un regalo. Utilízalo para crear cambios positivos y verás cómo el universo te responde con abundancia y oportunidades.

Y para los próximos días.. Esta semana, Escorpio experimenta cambios financieros y personales, renovando deseos y abrazando transformaciones. Confía en tu poder interior y explora lo desconocido.

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