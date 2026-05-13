Escorpión Escorpión, horóscopo del miércoles 13 de mayo de 2026: escucha tu intuición para avanzar Canaliza tu poder interior hacia transformaciones positivas y confía en tu instinto para rodearte de personas que apoyen tus metas y ambiciones.

Bajo la poderosa influencia de la Luna Llena en Escorpio, se abre un portal místico que invita a la transformación profunda; canaliza tu magnetismo hacia el crecimiento personal y el renacer, mientras sueltas lo que ya no sirve, abrazando así la vibrante energía que el universo ofrece para tu evolución auténtica.

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Escorpio, bajo esta Luna Llena, tu poder y magnetismo se intensifican de manera notable. Es un momento ideal para canalizar esa energía hacia transformaciones positivas en tu vida, siempre cuidando de no perjudicar a quienes te rodean.

La clave está en confiar en tu instinto al elegir con quién compartir tus deseos y ambiciones. Las personas que te acompañen en este proceso pueden brindarte el apoyo que necesitas para avanzar.

Sé consciente de la fuerza que posees; utiliza esa energía para crear y construir, no para destruir. Tu capacidad de transformación puede ser un regalo si se utiliza sabiamente.

Hoy es un buen día para reflexionar sobre tus objetivos y encontrar formas creativas de alcanzarlos. Mantente fiel a ti mismo y a tus principios.

Y para los próximos días.. Dinero inesperado y transformación personal marcarán la semana de Escorpión. Explora tu sexualidad y deja atrás limitaciones.

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