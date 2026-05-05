Escorpión

Escorpión, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: transforma la incertidumbre en fortaleza

El coraje y el respaldo de tus seres queridos te guiarán a enfrentar los cambios profundos que nacen de reflexionar sobre tu interior y aprender de tus experiencias pasadas.

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Video Conversando con Zellagro: las energías sutiles

Sentirás poderosos vientos internos que despliegan coraje y confianza, mientras la Luna en Sagitario, opuesta a Venus en Géminis, te invita a explorar nuevas conexiones y diálogos que, como estrellas brillantes, pueden iluminar tu camino con propuestas frescas y una revitalizante curiosidad por lo desconocido.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Escorpión, según nos indica tu horóscopo, Te sorprenderá la calma que surge cuando te atrevas a nombrar tus dudas y darles un lugar. Poco a poco, lo que antes pesaba se volverá liviano y emergerá una claridad capaz de orientar tus decisiones. Te permitirás soltar expectativas ajenas y abrazar tu propio ritmo, sin culpa. Con cada paso, transformarás la incertidumbre en propósito y la vulnerabilidad en una fuente de auténtica fortaleza. Y, al final, comprenderás que el cambio no te arrastra: te impulsa.

  • Y para los próximos días.. En las relaciones se abre un proceso de negociación, donde será clave escuchar propuestas y buscar acuerdos concretos. También vas a priorizar lo tangible en los vínculos. Si estás soltero, podrías recibir dos propuestas valiosas. Acompaña bien yogur natural con cacao amargo.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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