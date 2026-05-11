Escorpión Escorpión, horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026: avanza con valentía y claridad Canaliza tu energía realizando una actividad creativa que te apasione, como pintar, escribir o bailar; esto te permitirá conectarte contigo mismo y liberar lo que ya no necesitas en tu vida.

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Bajo la poderosa influencia de la Luna Llena en Escorpio, es el momento de canalizar tu magnetismo hacia transformaciones positivas; confía en tu instinto, busca apoyo en quienes te rodean y utiliza tu fuerza para crear un nuevo ciclo lleno de vida, dejando atrás lo que ya no sirve.

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Escorpio, bajo esta Luna Llena, tu poder y magnetismo se intensifican de manera notable. Es un momento ideal para canalizar esa energía hacia transformaciones positivas en tu vida, siempre cuidando de no perjudicar a quienes te rodean.

La clave está en confiar en tu instinto al elegir con quién compartir tus deseos y ambiciones. Las personas que te acompañen en este proceso pueden brindarte el apoyo que necesitas para avanzar.

Sé consciente de la fuerza que posees; utiliza esa energía para crear y construir, no para destruir. Tu capacidad de transformación puede ser un regalo si se utiliza sabiamente.

Hoy es un buen día para reflexionar sobre tus objetivos y encontrar formas creativas de alcanzarlos. Mantente fiel a ti mismo y a tus principios.

Y para los próximos días.. Esta semana, Escorpión experimentará cambios financieros y personales, guiado por su doble hacia la transformación y el crecimiento personal.

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