Compatibilidad de Géminis con Capricornio

COMPATIBILIDAD DE GÉMINIS Y CAPRICORNIO: una relación rutinaria Aunque en sí no es una mala combinación tampoco es la mejor porque los temperamentos y caracteres no podían ser más diferentes.

Géminis es muy ágil, juvenil, despreocupado en general ante ciertas cosas que no toman tan en serio. Tu pareja Capricornio, por el contrario, es más disciplinado y serio, se preocupa por lo que a Géminis no le causa ninguna inquietud y no entiende bien esa actitud que califica de inmadurez o irresponsabilidad.