Cáncer - Sábado 5 de septiembre del 2020: harás lo justo por una persona indefensa

A veces te sientes lo suficientemente capaz de ayudar a los demás, a costa de lo que sea. Sientes una satisfacción enorme, como pocas personas lo sienten al ayudar a otros. La influencia de la luna ayuda en particular a que cumplas tu cometido, poniéndote en el lugar y el momento correcto para brindar esa ayuda a quien tú quieres.

AMOR Intenta no ser tan rígido con tus hermanos, primos o familiares vulnerables. Quizá la desesperación llegue a ti cuando sientes que no puedes tolerar cierta actitud lenta o con poco ánimo, te sentirás desesperado, pero lograrás superar ese sentimiento para encontrar la calma. Por un lado, defiendes a unos y por el otro te quieres alejar de los demás.



SALUD

En esta ocasión no encuentras como sentirte en mejoría. Probablemente has sentido estragos severos por el exceso de un medicamento que provoca incomodidad o molestia. Debes ser más cuidadoso y evitar automedicarte, para que no pongas en riesgo tu salud.