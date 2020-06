Cáncer – Sábado 27 de junio de 2020: escucharás una buena noticia

No obstante, debes actuar con más interés y mostrar tu dedicación a la persona amada ya que debido a la acción retrógrada de Mercurio por tu signo hay cierto aire de indiferencia que podría comprometer tu relación o una amistad incipiente que promete mucho, si solamente te atreves a actuar.

Amor

Llegó el tiempo de las revelaciones sentimentales, canceriano. Si has estado amando en silencio a una persona que te enloquece y no te habías atrevido a dar el primer paso, no sigas vacilando y actúa con decisión sin estar esperando que sean otros los que se adelanten.