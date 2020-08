Cáncer - Sábado 22 de agosto de 2020: parece que estás en un sube y baja

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 21%

Signo de influencia: Libra.

Carta del Tarot: El mago de frente.



En un día como el presente tendrás de todas las emociones, buenas, malas, grises, pero sobre todo debes mantenerte abierto, pues cualquiera de ellas podría ser muy beneficiosa.

Pronóstico del día: la energía variable no es buena ni mala, simple y sencillamente te pone en un lugar neutro, adquirirás de todo un poco hoy, debes darte la oportunidad de aprender de todo lo que venga, sobre todo porque el mago está presente y hace que libres cualquier temor o energía oscura.



AMOR

Pensarás que hay algo que tu pareja tiene algo oculto, pero no necesariamente es así, recordemos que tus energías variadas están haciendo que veas cosas donde no existen, si por alguna razón esto sucediera, debes de tener la calma para poder confrontar esa situación, no el día de hoy, sino mañana.

SALUD

Hiciste algo anteriormente para poder sentirse en plenitud, puede ser una dieta o que hayas acudido un especialista, aunque tiene tiempo que no lo hayas hecho, lo vas a retomar para volver a sentirte en plenitud otra vez.

DINERO

Estás fijándote mucho en el dinero y la prosperidad de otros, no porque seas envidioso, simple y sencillamente porque no ves un avance en lo que tú quisieras, sin lugar a dudas puede ser un ejemplo, pero si tú te basas en el éxito de los demás, llenándote de insatisfacción, no podrás desbloquear tu economía fácilmente.

TRABAJO

Serás observador y meticuloso, sobre todo porque quieres adquirir nuevos conocimientos que te hagan obtener el trabajo que deseas, por el contrario, si tú perspectiva es al revés, entonces te sentirás pésimo.

Recuerda que estás en un día de energías variadas y podría influenciarte cualquier cosa, evento o persona, procura que sea una influencia que te ayude a sentirte pleno.

Predicción de Pareja para hoy sábado.

Si te encuentras en pareja : te sentirás en una reacción tal como “aléjate de aquí, pero no me dejes” es una de las opciones que, aunque parezcan incongruentes, serán pasajeras, tu pareja está dispuesto a soportar esa energía porque sabe que te sientes en incomodidad.

Si estás soltero : no todos somos color almas dulces y precisamente en algún momento lastimaste a una persona, aunque no lo hicieras con dolo, pero te enteras que esta persona ahora ha cambiado, ha modificado incluso su aspecto físico y volverá a llamar tu atención sólo que, no sabemos si ahora sigue sintiendo atracción por ti.

Nivel de energía sexual : moderado.

Compatibilidades

Amor: Escorpión o signos de agua.

Amistad: Cáncer o signos de agua.

Laboral: Leo o signos de fuego.

Nivel de tolerancia : moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : dentro de tantas energías variadas, hay un Piscis que te mueve de un lado al otro para ponerte en intranquilidad.





